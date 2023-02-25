Cezayir devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tebbun’un yerel basın ve medya temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi yayınladı.

Tebbun, “Dışişleri Bakanlığı'mızla koordineli bir şekilde bu hafta Kiev büyükelçiliğimizi yeniden açacağız” diyerek, Bakanlığın söz konusu kararın detayları hakkında bir tebliğ yayınlayacağını belirtti.

​​​​​​​Cezayir’in Kiev Büyükelçiliği, Mart 2022'nin başlarında, Ukrayna'daki güvenlik durumu nedeniyle çalışmalarının askıya alındığını ve çalışanlarının tahliye edildiğini duyurmuştu.

Bu karar, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından gelmişti.