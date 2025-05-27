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Dünya
İHA 27.05.2025 17:12

Çin'de kimya fabrikasında patlama

Çin'in Shandong eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Patlama anı kameraya yansıdı.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Gaomi kentinde bulunan Shandong Youdao Kimya şirketine ait tesiste patlama meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, patlamayla birlikte tanklardan birinin havaya uçtuğu, yan taraftaki bir tankta bulunan işçinin can havliyle kaçıştığı görüldü.

Bölgeden alev topu ve yoğun duman yükselirken, fabrikaya 232 acil durum görevlisi sevk edildi.

Çin devlet medyası, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.

Görgü tanıkları, patlamanın şiddetiyle fabrikadan 3 kilometre uzaklıkta bir deponun camlarının kırıldığını belirtti.

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