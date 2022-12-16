Günde 20 milyon metreküpten fazla kaya gazı üreten Fuling sahası, Yangzı Nehri Ekonomik Kuşağı'ndaki 70'ten fazla şehre gaz tedarik ediyor.

Sahayı işleten Çin petrol şirketi Sinopec, kanıtlanmış rezervleri 1 trilyon metreküpe, yıllık üretimi ise 10 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

Yılın ilk 6 ayında sahadaki mevcut 650 kuyuya ilave 46 kuyu daha açılırken, üretim yıllık bazda yüzde 1,9 artmıştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Çin'in, 31,6 trilyon metreküp ile dünyanın en büyük kaya gazı rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaleti, kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarım Havzası ile Çongçing'in de içinde bulunduğu Yangzı Nehri Deltası'nda zengin kaya gazı rezervleri bulunuyor.