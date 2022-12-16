Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Fransa'da yangın: 5'i çocuk 10 kişi öldü
Fransa'nın Lyon kentinde bir binada çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.
Rhone Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 03.12'de 7 katlı bir apartmanda yangın çıktığı belirtildi.
Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 2'si itfaiyeci 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının nedeninin henüz tespit edilmediği belirtildi.
Etiketler: Fransa
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