Ülkenin kuzeyindeki Shulan kentinde 14 yeni vaka açıklandı.

Virüsün bir kadından bulaştığı tespit edildi. 45 yaşındaki kadının emniyet müdürlüğünün çamaşırhanesinde çalıştığı belirtildi.

Yetkililer, kadının nasıl enfekte olduğunu araştırıyor.

Kadının, polis kıyafetlerindeki virüsten hastalanmış olabileceği iddia ediliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Wuhan'da önlemler artırıldı

Wuhan halkına ve kente dışarıdan gelenlere test yapılacak.

Eczanelerde ateş düşürücü etkisi olan grip ilaçlarının satışı yasaklandı, toplu taşıma durduruldu.

Şehirde karantina uygulaması 8 Nisan’da kaldırılmış, nisan sonunda COVID-19 hastasının kalmadığı açıklanmıştı.

11 milyonluk şehirde yaklaşık 5 milyon kişiye test yapıldığı tahmin ediliyor. Geriye kalan 6 milyon kişiye de test uygulanması bekleniyor.