Çin hükümeti, gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle internetten oynanan oyunları mercek altına aldı.

Dünyanın en büyük ikinci oyun pazarına sahip ülke, bu konuda sık sık düzenleme yapılıyor.

Çin hükümeti, attığı son adımla, 18 yaşından küçüklerin internet üzerinden oyun oynama süresini sınırlandırdı.

Yeni düzenlemeye göre, çocuklar 22:00-08:00 saatleri arasında çevrimiçi oyunlara katılamayacak.

Hafta içi günde 90 dakika, tatillerde ve hafta sonları ise günde 3 saat oyun oynayabilecekler.

Para sınırı da koyuldu

Oyunlara sadece zaman kısıtlaması getirilmedi, para sınırı da konuldu.

Yeni düzenlemeyle, 8-16 yaş arası çocuklar ayda en fazla 200 yuan; yani 165 Lira harcayabilecek.

16-18 yaş arası çocukların limiti de 330 Lira.

Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl oyun bağımlılığını, akıl hastalıkları listesine ekledi. Bazı ülkeler aşırı oyun oynamayı bir kamu sağlığı sorunu olarak görüyor. Ve bu ülkelerin çoğunda bağımlılığı tedavi etmek için klinikler bulunuyor.

Kaynak: BBC