Çin'in güneydoğusundaki Jianşi eyaletinde bir anaokuluna bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Çin polisinin sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre, şapka ve maske takan bir gangster, Anfu ilçesindeki özel anaokuluna yerel saatle 10.00'da baskın düzenledi.

48 yaşındaki zanlının hala firarda olduğunun bilgisi paylaşıldı.

Polis açıklamasında, "Kamu güvenlik organları şüpheliyi yakalamak için her türlü çabayı gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yaşları açıklanmadı.