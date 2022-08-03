Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Çin'de bir anaokulunda bıçaklı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Zanlının hala firarda olduğunun bilgisi paylaşıldı.
Çin'in güneydoğusundaki Jianşi eyaletinde bir anaokuluna bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Çin polisinin sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre, şapka ve maske takan bir gangster, Anfu ilçesindeki özel anaokuluna yerel saatle 10.00'da baskın düzenledi.
48 yaşındaki zanlının hala firarda olduğunun bilgisi paylaşıldı.
Polis açıklamasında, "Kamu güvenlik organları şüpheliyi yakalamak için her türlü çabayı gösteriyor" ifadesi kullanıldı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yaşları açıklanmadı.
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