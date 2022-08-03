Japonya’nın farklı kesimlerinde görülen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle binlerce insan hastaneye başvurdu.

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, 25-31 Ağustos tarihleri arasında 7 bin 116 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelik oldu.

Hastaneye kaldırılan kişi sayısı bir önceki haftaya göre 3 bin 77 arttı.

Halka "sıcak çarpması" uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise yüksek sıcaklıkların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini belirterek, halka sıcak çarpması uyarısında bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Termometrelerin dün 39,5 dereceyi gösterdiği ülkede Kanto Koshin ve Tokai bölgelerinde maksimum sıcaklığın bugün de 38 derece veya üzeri olacağı açıklandı.

Yetkililer mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme çağrısını yineledi.