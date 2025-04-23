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Dünya
AA 23.04.2025 09:24

Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu bıçakla öldüren saldırgan idam edildi

Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 18 Eylül'de, 10 yaşındaki Japon çocuğa bıçakla saldırarak ölümüne sebep olan saldırganın idam edildiği bildirildi.

Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu bıçakla öldüren saldırgan idam edildi

Japan Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı, adının "Cong Çangçun" olduğu belirtilen 44 yaşındaki saldırganın idam edildiğini Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğine bildirdi.

Açıklamada, zanlının ne zaman ve nerede idam edildiğine dair bilgi verilmedi.

Babasının Japon, annesinin Çin vatandaşı olduğu belirtilen 10 yaşındaki çocuk, 18 Eylül 2024 sabahı, Şıncın'daki Japon İlkokuluna giderken yolda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Şıncın medyasında yer alan haberlerde, soyadının "Cong" olduğu ifade edilen 44 yaşındaki şüphelinin polis ifadesinde, çocuğa bıçakla saldırdığını itiraf ettiği ve cinayeti tek başına işlediğini söylediği aktarılmıştı. Şüphelinin geçmişte telekomünikasyon şebekesine sabotaj ve kamu düzenini bozmak suçlarından sabıkası olduğu kaydedilmişti.

Saldırgan, Şıncın'da yargılandığı davada ocak ayında idama mahkum edilmişti.

"Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk gelmişti

Saldırının, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümünü olan 18 Eylül'e denk gelmesi "nefret suçu" şüphesini artırmıştı.

Bu olayda Japon İmparatorluk ordusu, bir Japon şirketinin Çin'in Mançurya'da işlettiği demir yoluna sahte bombalı sabotaj düzenleyerek bunu bölgenin işgali için bahane olarak kullanmıştı.

Çin'de 26 Haziran 2024'te Ciangsu eyaletinin Sucou şehrindeki benzer bir vakada, okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı engellemeye çalışan Çinli bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Her iki olayda da Japon çocukların hedef alınması, "nefret suçu" şüphesini gündeme getirmiş, Tokyo yönetimi Çin'den ülkedeki Japon vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını talep etmişti.

Çinli yetkililer her iki olayda da faillerin motivasyonuna dair bilgi vermekten ve yorum yapmaktan kaçınırken saldırıları "münferit vaka" olarak nitelendirmişti.

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