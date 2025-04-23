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Dünya
CNN International 23.04.2025 07:06

Rus sanatçı, Putin'in ABD başkanına hediye ettiği gizemli Trump portresini ortaya çıkardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mart ayında ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a hediye ettiği gizemli tablo gün yüzüne çıktı. Kremlin tarafından sipariş edilen eserin, Trump’ın 2024 yılındaki mitinginde uğradığı başarısız suikast girişimi sonrasında çekilen bir sahneyi tasvir ettiği belirtildi.

Rus sanatçı, Putin'in ABD başkanına hediye ettiği gizemli Trump portresini ortaya çıkardı

CNN’e konuşan ünlü Rus ressam Nikas Safronov, tablonun kendisi tarafından yapıldığını ve ilk kez kamuoyuna gösterildiğini açıkladı. Eserin Trump’a Kremlin aracılığıyla iletildiği ve bizzat Putin tarafından gönderildiği ifade edildi.

Amerika ile dayanışma vurgusu

Tabloda, Trump’ın Pensilvanya eyaletinin Butler kentindeki mitinginde yaşanan başarısız suikast girişiminin ardından yumruğunu havaya kaldırdığı dramatik an resmediliyor.

Safronov, “O anı, kanı ve yüzündeki yarayı göstermek istedim. O korkmadı, geri çekilmedi. Yumruğunu kaldırarak, Amerika ile bir olduğunu ve ülkesini yeniden hak ettiği yere taşıyacağını ilan etti” dedi.

Trump’ın yakın çevresinden Steve Witkoff, Tucker Carlson’a verdiği bir podcast röportajında, tabloyu "güzel bir portre" olarak nitelendirmiş ve Trump’ın bu hediyeden "çok etkilendiğini" belirtmişti. Ancak portre bugüne kadar kamuoyuna gösterilmemişti.

Rus sanatçı, Putin'in ABD başkanına hediye ettiği gizemli Trump portresini ortaya çıkardı

Putin bizzat aradı

Safronov, kendisinden bu tabloyu yapmasını isteyen kişilerin ilk başta kim olduklarını bilmediğini söyledi. “Zaman zaman detay vermeyen müşterilerim olur. Ama bu kez Kremlin’in arkasında olduğunu tahmin ettim,” diyen Safronov, eserin iki ülke arasındaki ilişkileri yumuşatma amacı taşıdığını düşündüğü için ücret talep etmediğini belirtti.

Daha sonra bizzat Putin tarafından arandığını ifade eden Safronov, Rus liderin bu portrenin ABD ile ilişkileri düzeltmek adına önemli bir adım olduğunu söylediğini aktardı.

Beyaz Saray’da yer aldı

Tablonun, şu anda Beyaz Saray’ın Büyük Fuaye bölümünde sergilendiği, eski Başkan Barack Obama’ya ait resmi portreyle yer değiştirildiği kaydedildi.

Trump’ın yüzünde kan izleriyle birlikte yumruğunu havaya kaldırdığı bu görüntü, seçim kampanyasının simgelerinden biri hâline gelmişti.

Kremlin ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

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