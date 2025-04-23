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Dünya
Techtimes 23.04.2025 07:29

OpenAI, Google’dan Chrome'u satın almaya hazır: Yapay zekada neleri değiştirebilir?

Yapay zekâ çalışmalarıyla dikkat çeken OpenAI, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Google’a karşı yürüttüğü antitröst davasında gündeme gelen “Chrome tarayıcısının satışı” önerisine ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. OpenAI, Chrome’un satışa sunulması hâlinde satın almayı değerlendirebileceğini duyurdu.

OpenAI, Google’dan Chrome'u satın almaya hazır: Yapay zekada neleri değiştirebilir?

Google’a karşı açılan davada, şirketin internet arama ve reklam pazarındaki tekel konumunu sona erdirmek hedefleniyor.

Bu kapsamda gündeme gelen çözümlerden biri, şirketin bazı ürünlerini elden çıkarması. En çok öne çıkan seçeneklerden biri ise Google’ın internet tarayıcısı Chrome’un başka bir firmaya devredilmesi.

Bu ihtimalin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen duruşmalara çok sayıda teknoloji şirketi davet edilirken, bunlar arasında OpenAI da yer aldı.

OpenAI: "Chrome'u satın almaya açığız"

Bloomberg’in aktardığına göre, duruşmalarda OpenAI'nin ChatGPT biriminin başındaki isim Nick Turley, şirketin Chrome’u satın alma konusuna sıcak baktığını ifade etti. Turley, Chrome ile ilgilenen tek şirketin OpenAI olmadığını, başka şirketlerin de tarayıcıyı satın almak istediğini ancak bu şirketlerin isimlerini açıklayamayacağını söyledi.

"Yapay zekâ öncelikli" tarayıcı vizyonu

Turley, Chrome’un olası satın alımı hâlinde OpenAI'nin tarayıcıyı "yapay zekâ öncelikli" bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediğini vurguladı. Halihazırda kullanıcılar ChatGPT eklentisini Chrome üzerinden kullanabiliyor. Ancak Chrome’un OpenAI’ye geçmesi durumunda, daha kapsamlı ve entegre yapay zekâ çözümlerinin sunulması bekleniyor.

Dava sadece Chrome’la sınırlı değil

ABD Adalet Bakanlığı'nın Google’a karşı açtığı dava, son 25 yılın en büyük antitröst davası olarak görülüyor. Davada sadece Chrome değil, Google’ın mobil işletim sistemi Android de hedefte. Google’ın Apple ve Mozilla gibi şirketlerle yaptığı varsayılan anlaşmalar da tekel iddialarını güçlendiriyor.

Geçtiğimiz yıl davanın sorumluluk aşamasında Google, Adalet Bakanlığı karşısında kaybetmişti. Şirketin dijital pazardaki hakimiyeti "tekel" olarak nitelendirilmişti. Şimdi ise gözler, Google’ın bazı ürünlerinin ayrılması yönündeki olası karar ve özellikle Chrome’un kimlere satılabileceği konusuna çevrildi.

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