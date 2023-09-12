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Dünya
New York Times, People 12.09.2023 23:21

Cinayet işlerken yanlışlıkla kendi sesini kaydetti

ABD'nin Indiana eyaletinde cinayet işlerken yanlışlıkla kendi sesini kaydeden kişi 85 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet işlerken yanlışlıkla kendi sesini kaydetti
[Fotoğraf: Clay County Hapishanesi]

2020'de Carl Haviland cinayetinden suçlu bulunan 33 yaşındaki Cody Allen Wade hakkında hüküm açıklandı.

Wade'in cinayeti işlemeden hemen önce annesine telefonla sesli mesaj bıraktığı ancak telefonu kapatmayı unuttuğu için kaydın cinayet sırasında da devam ettiği anlaşıldı.

33 yaşındaki sanığın Haviland'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ve annesinin de olay yerinde bulunduğu belirtildi.

Davaya bakan yargıç kararla ilgili olarak, "Sanık, Carl Haviland'ı annesi onu fiziksel olarak engellemeye çalışmasına rağmen defalarca kez bıçakladı" sözlerini kullandı.

Cinayetin planlı olduğu öne sürüldü

Savcılık 33 yaşındaki sanığın, cinayeti önceden planladığını öne sürdü.

Wade'in olay günü bir piknikten ayrılarak annesinin evine doğru yola çıkması ve yolda başka bir adamın evine uğrayarak bir kişiyi öldüreceğini söylemesi dava dosyasına giren detaylar oldu.

Wade'in cinayetten sadece iki ay önce, kundaklama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden şartlı salıverildiği ifade edildi.

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