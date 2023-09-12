Biden, Vietnam lideri diye başka bir politikacının fotoğrafını paylaştı

New York Post’un aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam lideri Vo Van Thuong ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X (önceki adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Vietnamlı başka bir siyasetçinin fotoğrafını kullandı.

Gönderide, “Başkan Vo Van Thuong, böylesine verimli bir görüşme için teşekkür ederim. Bu ortaklık, halklarımızın potansiyelini ve bununla birlikte bir dizi inanılmaz fırsatı ortaya çıkarmayı amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Biden'ın Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Vuong Dinh Hue'yu selamladığı fotoğrafın yer aldığı hatalı paylaşım daha sonra kaldırıldı.