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Dünya
AA 12.09.2023 22:49

Fransa, Libya'ya sahra hastanesi gönderecek

Fransa, sel felaketinden etkilenen Libya'ya sahra hastanesi gönderecek.

Fransa, Libya'ya sahra hastanesi gönderecek
[Fotograf: AA]

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Fransa, Libya'da meydana gelen selin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla bu ülkeye sahra hastanesi gönderecek.

Hastanenin 48 saat içinde çalışır halde olması için, gerekli personel bu akşam Libya'ya doğru yola çıkacak.

Macron, bu sabah ülkesinin, sel felaketinden etkilenen Libya halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtmişti.

Selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Macron, Fransa'nın acil yardım sağlamak için kaynaklarını seferber ettiğini kaydetmişti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

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