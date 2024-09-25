Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2024 08:31

Çin yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketinin yeni modeliyle uzaya 5 uydu gönderdi.

Çin yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 5 uydu fırlattı
[Fotoğraf: Arşiv]

Xinhua'nın haberine göre, aralarında "Jilin-1 SAR 01A" ve "Yunyao-1 21-22" uydularının olduğu uydu grubu, "Licien-1 Y4" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

5 uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 4'üncü taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisine (CAS) bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan bir fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
Bir günlük oturmayı 'telafi etmek' için ne kadar egzersiz gerektiği hesaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:34
İsrail saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’da yerinden edilenlere "evlerinize dönmeyin" uyarısı yaptı
08:18
Kalkan-27 operasyonları: 1029 göçmen yakalandı
08:07
Bir günlük oturmayı 'telafi etmek' için ne kadar egzersiz gerektiği hesaplandı
08:19
Şile açıklarında bir gemide yangın
07:51
Fitch Türkiye'nin para politikasında sıkı duruşun sürmesini bekliyor
07:30
Yeni Zelanda'da nadir görülen "hayalet köpekbalığı"nın yeni bir cinsi keşfedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
FOTO FOKUS
Şile açıklarında bir gemide yangın
Şile açıklarında bir gemide yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ