Çin yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, aralarında "Jilin-1 SAR 01A" ve "Yunyao-1 21-22" uydularının olduğu uydu grubu, "Licien-1 Y4" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

5 uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 4'üncü taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisine (CAS) bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan bir fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.