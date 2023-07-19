Açık 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 19.07.2023 07:36

Çin ve Rusya'dan batı ve müttefiklerine güç gösterisi

Ukrayna savaşının ardından daha da yakınlaşan Çin ve Rusya, askeri iş birliğini de büyütüyor. İki ülke, Japonya yakınlarında başlattıkları ortaklaşa en büyük hava ve deniz tatbikatıyla, batı ve müttefiklerine güç gösterisinde bulunuyor.

Çin ve Rusya'dan batı ve müttefiklerine güç gösterisi

Pekin-Moskova'nın ortaklaşa düzenlediği en büyük hava ve deniz tatbikatı sürüyor.

İki ülke tatbikat bölgesi olarak Japon Denizi'ni seçti. Tatbikata, "Kuzey/Etkileşim 2023" ismi verildi.

Kaç gün süreceği belli olmayan tatbikata, iki ülke ordusuna ait çok sayıda deniz ve hava unsuru katılıyor.

Financial Times’da çıkan bir analizde, tatbikatın gerçekleştiği bölgeye dikkat çekildi.

Tatbikatın, Japonya’yı Rusya ve Kore yarımadasından ayıran bölgede gerçekleşmesinin simgesel anlamına vurgu yapıldı.

Analizde, Pekin ve Moskova’nın, derinleşen askeri ortaklıklarını diğer ülkelere yönelik bir güç unsuru olarak kullandıkları savunuldu.

Haziran ayı başında iki ülke askeri yetkilileri ortak tatbikat ve devriyelerin düzenli aralıklarla yapılmasını masaya yatırmıştı.

Japonya ve Tayvan, bu tatbikatların düzenli askeri devriyeye dönüşmesinden endişe ediyor.

Tokyo’nun bu endişeleri, Aralık ayında kabul edilen "Ulusal Güvenlik Stratejisi" belgesine de yansımıştı. 

ETİKETLER
Çin Rusya Tatbikat Haberleri Japonya
Sıradaki Haber
Meta, yapay zeka dil modeli Llama 2'yi ticari kullanıma açıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:42
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Başkentte patlamalar var
07:28
Meta, yapay zeka dil modeli Llama 2'yi ticari kullanıma açıyor
07:23
Polisten kaçarken dördüncü kattan düştü
07:26
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
07:20
Kırım'daki askeri üste yangın çıktı: 2 bin kişi tahliye edilecek
06:36
Polonya'daki kedilerde gizemli kuş gribi salgını
Dünya kırmızı alarmda: Milyonlarca kişi rekor sıcaklıklarla yüzleşiyor
Dünya kırmızı alarmda: Milyonlarca kişi rekor sıcaklıklarla yüzleşiyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ