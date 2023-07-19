Çin ve Rusya'dan batı ve müttefiklerine güç gösterisi

Pekin-Moskova'nın ortaklaşa düzenlediği en büyük hava ve deniz tatbikatı sürüyor.

İki ülke tatbikat bölgesi olarak Japon Denizi'ni seçti. Tatbikata, "Kuzey/Etkileşim 2023" ismi verildi.

Kaç gün süreceği belli olmayan tatbikata, iki ülke ordusuna ait çok sayıda deniz ve hava unsuru katılıyor.

Financial Times’da çıkan bir analizde, tatbikatın gerçekleştiği bölgeye dikkat çekildi.

Tatbikatın, Japonya’yı Rusya ve Kore yarımadasından ayıran bölgede gerçekleşmesinin simgesel anlamına vurgu yapıldı.

Analizde, Pekin ve Moskova’nın, derinleşen askeri ortaklıklarını diğer ülkelere yönelik bir güç unsuru olarak kullandıkları savunuldu.

Haziran ayı başında iki ülke askeri yetkilileri ortak tatbikat ve devriyelerin düzenli aralıklarla yapılmasını masaya yatırmıştı.

Japonya ve Tayvan, bu tatbikatların düzenli askeri devriyeye dönüşmesinden endişe ediyor.

Tokyo’nun bu endişeleri, Aralık ayında kabul edilen "Ulusal Güvenlik Stratejisi" belgesine de yansımıştı.