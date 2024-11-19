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Dünya
AA 19.11.2024 01:49

Çin: Ukrayna-Rusya savaşı müzakerelerle çözüme kavuşturulmalı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, Ukrayna-Rusya savaşının müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Çin: Ukrayna-Rusya savaşı müzakerelerle çözüme kavuşturulmalı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında üst düzey katılımla "Ukrayna" konulu oturum düzenlendi.

Geng, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların artarak sürdüğünü ve insani krizin ise kötüleşerek etkilerinin bölgeye yayıldığını belirtti.

Dünyanın dört bir yanındaki insanların barış arzusunun giderek güçlendiği ve barış çağrısını giderek daha yüksek sesle dile getirdiğini vurgulayan Geng, "Ukrayna krizini değerlendiren uluslararası toplum, Asya ve Afrika'dan Avrupa ve Amerika'ya, güney ve kuzeyden doğu ve batıya kadar giderek daha fazla müzakere yoluyla çözüme odaklanmakta ve barış için bastırmaktadır" dedi.

'Tüm çatışmaların müzakere masasında sona ereceği defalarca kanıtlanmıştır'

Geng, uluslararası toplumun Ukrayna ve Rusya arasında barışı desteklemesi için gerekli koşulların giderek arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarih, askeri yöntemlerin kalıcı barışı getirmeyeceğini ve tüm çatışmaların son tahlilde müzakere masasında sona ereceğini defalarca kanıtlamıştır; bir kez daha çatışmanın taraflarına siyasi irade göstererek bir an evvel barış görüşmelerini başlatmaları, birbirleriyle ortada buluşmaları, çatışmaları durdurmaları ve ateşkesi sağlamaları çağrısında bulunuyoruz."

Çin'in Ukrayna-Rusya savaşı konusundaki tutumunun tutarlı, sağlam ve net olduğuna dikkati çeken Geng, "Çin her zaman tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, BM'nin amaç ve ilkelerine riayet edilmesi, tüm ülkelerin makul güvenlik kaygılarının ciddiye alınması ve krizin barışçıl yollarla çözülmesine yardımcı olacak tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini savunmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Geng, Çin, ilgili taraflarla iletişimi daha da güçlendirmeye ve barışın daha erken sağlanması adına "aralıksız çabaları ve yapıcı rolünü" sürdürmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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