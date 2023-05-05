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Dünya
AA 05.05.2023 19:00

Çin Ukrayna krizinin çözümü için yüzünü Rusya'ya çeviriyor

Çin, Ukrayna krizinin çözümü için ara buluculuk girişiminde Rusya'ya yakın bir tavır izleyeceğinin işaretlerini veriyor.

Çin Ukrayna krizinin çözümü için yüzünü Rusya'ya çeviriyor

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çin Gang, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Hindistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının marjında yaptığı görüşmede, Ukrayna krizinin siyasi çözümü için "Rusya ile iletişimi ve eşgüdümü sürdüreceklerini" vurguladı.

Çin'in barış görüşmelerini teşvik etmeyi sürdüreceğini ifade eden Çin Gang, Lavrov'a krizin çözümüne yönelik çabalarda Rusya'ya karşı tavır almayacağı mesajını verdi.

"Stratejik iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeye hazırız"

Çin Gang, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 20-22 Mart'ta Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından farklı düzeylerde ikili temasların daha etkin hale geldiği ve tüm alanlarda iş birliğinin geliştiğini vurgulayarak, Çin'in, iki ülke devlet başkanının ziyarette vardığı anlayış birliğine uygun olarak "stratejik iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunun" altını çizdi.

ŞİÖ dışında BRICS, G20, Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı çerçevelerde iş birliğini sürdüreceğini ifade eden taraflar, "her tür hegemonyaya karşı çıkacaklarını", "yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını koruyacaklarını" ve "uluslararası eşitliği ve adaleti savunacaklarını" dile getirdi.

Taraflar, Asya-Pasifik bölgesinde iletişimi ve koordinasyonu sürdürmeyi, bölgesel barış ve istikrarı koruyarak "yeni bir Soğuk Savaş'a karşı çıkmayı" karşılıklı taahhüt etti.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, Kremlin Sarayı'na dün insansız hava aracıyla düzenlenen ve Rusya'nın Ukrayna'yı sorumlu gördüğü saldırıya değinilmemesi dikkati çekti.

Şi'nin Moskova'yı ziyareti ve Zelenskiy ile telefon görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 20-22 Mart'ta Moskova'yı ziyaretinde, iki ülke liderleri stratejik iş birliği küresel ölçekte genişletme taahhüdünde bulunmuştu.

Şi, ziyaretin sonunda Putin ile vedalaşırken, "Şu anda dünya yüzyılda bir görülecek bir değişimden geçiyor ve bu değişime biz yön veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ile ABD arasında jeostratejik rekabetin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, Pekin yönetimini, "ortak düşman" algısıyla benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Moskova ile yakınlaştırmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Başbakanı Mişustin Moskova'da görüştü
Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Başbakanı Mişustin Moskova'da görüştü

Çin, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'ta krizin siyasi çözümü için önerilerini içeren 12 maddelik "tutum belgesi"ni açıklamış, belgede, gerginliklerin aşamalı azaltılarak ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulamıştı.

Şi, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in, krizin siyasi çözümü için görüşmeler yürütmek üzere, Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'yi Ukrayna ve diğer ülkelere göndereceğini belirterek arabulucu rolünün işaretini vermişti.

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