Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2023 18:15

KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefke'ye bağlı Yeşilırmak köyünde yangın çıktı. Türkiye'den yangına müdahale etmek için yangın söndürme helikopteri bölgeye doğru yola çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Lefke'nin Yeşilırmak köyünde yangın çıktığını açıkladı.

Bölgede zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın bu gece ve yarın devam edeceğini söyleyen Buran, bölgede yağış beklenmediğini belirtti.

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında, yangının öğle saatlerinde köyün güney kısmında başladığını ve müdahale için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir hava aracının geleceğini söyledi.

Türkiye'den yangın söndürme helikopteri yola çıktı

Rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını kaydeden Tatar, Türkiye'den de yangına müdahale etmek için yangın söndürme helikopterinin bölgeye doğru yola çıktığını aktardı.

Tatar, "Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle rüzgarın yarattığı mukavemete rağmen yangının kontrol altına alınması en büyük temennimizdir." dedi.

ETİKETLER
KKTC Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Çin Ukrayna krizinin çözümü için yüzünü Rusya'ya çeviriyor
18:57
Kilis'te DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
18:56
Kamu işçilerinin zam pazarlığının sonucu salı günü belli oluyor
18:55
Organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs’ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak
18:11
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
FOTO FOKUS
KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın
KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ