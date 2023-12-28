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Dünya
AA 28.12.2023 03:00

Çin, "Tienmu-1" meteoroloji uydularını fırlattı

Çin, "Tienmu-1" uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, "Tienmu-1" meteoroloji uydularını fırlattı

Xinhua'nın haberine göre uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Ticari meteoroloji veri hizmetleri için kullanılması amaçlanan uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 24'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak'ta, dört uydudan oluşan ikinci grup 22 Mart'ta, üçüncü grup 20 Temmuz'da ve dördüncü grup 25 Aralık'ta fırlatılmıştı.

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Çin Meteoroloji Uydu
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