Parçalı Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.12.2023 00:47

ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım gönderileceğini açıkladı.

ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma yardımının da yer aldığı paketi yeni yıla girmeden Kongreden geçiremeyen ABD yönetimi, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım göndereceğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinde karadan havaya füze sistemlerinin, Stinger füzelerinin, top mühimmatlarının, antitank silahlarının ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu diğer silahların yer aldığı belirtildi.

Joe Biden yönetiminin, Senatodaki Cumhuriyetçilerin engeline takılan ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğin de yer aldığı paketin geçmesi için yeni yılla çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Senatodaki Cumhuriyetçiler, aralık ayının son günlerinde gündeme gelen tasarıya, içinde ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişlerdi.

ETİKETLER
ABD Ukrayna
Sıradaki Haber
ABD'nin iç kuzey bölgelerinde görülen kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:32
Samsun'da bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı
00:35
ABD'nin iç kuzey bölgelerinde görülen kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
00:32
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
00:20
Adana'da kamyonet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
00:22
İsrailli Yahudi işgalciler, Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktü
00:03
Mersin'de 3 araç kazaya karıştı: 2 ölü
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü
FOTO FOKUS
Gazze katliamın yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor
Gazze katliamın yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ