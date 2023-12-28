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Dünya
AA 28.12.2023 00:30

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Leyla Abdullayeva'nın Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paris yönetiminin, Azerbaycan'ın, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki iki çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etme kararını kayda geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Azerbaycan'ın bu kararını haklı çıkarmak için sunduğu iddiaları kesin bir dille reddettiği bildirildi.

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Fransa'nın da Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinde çalışan iki kişiyi "istenmeyen kişi" ilan ettiği belirtilen açıklamada, Büyükelçi Abdullayeva'nın, bu konuda bilgilendirilmek üzere Bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.​​​​​​​

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Ann Buayon'un Bakanlığa çağrıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, Büyükelçi Buayon'a, iki çalışanının 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğinin tebliğ edildiği belirtilmişti.

Söz konusu iki diplomatın, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken, Büyükelçiye Azerbaycan'ın protesto notası da takdim edilmişti.

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