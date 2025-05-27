Çin, Tayvan'ı ana karadaki siber saldırıdan sorumlu tuttu

Guangcou şehrinin Tienhı ilçesi Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamada, teknik analizler sonucunda saldırının failinin Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) ile bağlantılı bilgisayar korsanları grubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu grubun son yıllarda Çin ana karasına yönelik siber casusluk faaliyetinde bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 10 eyalette aralarında savunma sanayi, mülki idare, enerji, hidroelektrik ve ulaştırma sektörlerinin olduğu 1000'den fazla kritik ağdaki açıkları sorguladığı aktarıldı.

Açıklamada, bilgisayar korsanlarının söz konusu ağlara sızarak temel bilgi ve teknik istihbarat topladığı ve çok sayıda siber saldırıda bulunduğu, ölçeği ve sıklığı son 1 yılda giderek artan bu saldırıların açık taciz ve sabotaj niyeti içerdiğine dikkati çekildi.

Çinli siber güvenlik uzmanları, grubun oltalama mailleriyle kamusal açıkları istismar etmeye çalıştığı, şifre kırma saldırıları ve truva atı virüsleri kullandığı, ABD, Fransa, Güney Kore ve Japonya'daki internet sunucularını ve bot ağlarını kullanarak IP'lerini gizledikleri, ancak sızdıkları sistemlerde bıraktıkları kodlama kalıplarından teşhis edildiklerini aktardı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Tarafların son yıllarda birbirlerine karşı siber saldırılar dahil gri bölge taktiklerine daha fazla başvurduğu gözleniyor.