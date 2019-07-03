The Guardian ve uluslararası ortaklar tarafından yapılan bir araştırma, komşu ülke Kırgızistan’dan bölgeye girmeye çalışan gezginlerin hedef alındığını tespit etti.

Araştırma, Irkeshtam sınırını kullanarak ülkeye giren kişilerin rutin olarak telefonlarının gardiyanlar tarafından tarandığını ortaya çıkardı.

Sınır polislerinin, ziyaretçilerin telefonlarını alarak, e-postalar, yazışmalar ve kişi listesi gibi verileri aktaran bir uygulama kurduğu belirtildi.

Turistler önceden uyarılmıyor

Turistler, yetkililer tarafından bilgiler alınmadan önce uyarılmadıklarını söylediler.

Çıkarılan bilgilerin nereye gittiğinin ve ne kadar süre saklandığının belli olmadığı belirtiliyor.

Uygulama, telefon iade edilmeden önce çoğu durumda kaldırılmış gibi görünüyor, ancak bazı ziyaretçilerin yine de telefonlarında bu uygulamaya rastladığı söyleniyor.

Çinli yetkililere göre, her yıl yaklaşık 100 milyon kişi Sincan bölgesini ziyaret ediyor. Bunlara yerli ve yabancı turistler dahil.

Çin hükümetinin, bölgedeki yerel Müslüman nüfusun özgürlüklerini sınırlandırdığı, sokaklarda ve camilere yüz tanıma kameraları kurduğu biliniyor.

Kaynak: The Guardian