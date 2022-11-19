Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Türkiye Yüzyılı" değerlendirildi. Ankara'nın iktisadi ve diplomatik adımları mercek altına alındı.

Makalede, "Türkiye Yüzyılı" ile hedefin askeri,siyasi ve ekonomik alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almak olduğuna yer verildi.

"Türk ekonomisi büyüme ivmesini korudu"



Salgın ve küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisinin büyüme ivmesini koruduğu hatırlatıldı.



Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye zaten gelişmiş ülkeler arasında." sözlerinin ülkenin geleceğe bakışının temelini oluşturduğu belirtildi;



Türkiye'nin 0,807'ye ulaşan gelişmişlik endeksiyle gelişmiş ülkeler arasında yer aldığı da kaydedildi.

"Türkiye ara buluculukta akla gelen ilk ülke"

Makalede, Türkiye'nin uluslararası nüfuzunun son yıllarda arttığına dikkat çekildi; ara buluculuk söz konusu olduğunda akla Türkiye'nin geldiği belirtildi.



Türkiye'nin hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadığının kaydedildiği yazıda Ankara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatına başkanlık yapan tek ülke olduğuna da yer verildi.