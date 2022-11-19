Musk, Twitter üzerinden başlattığı ankette, "ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabı yeniden aktif olsun mu?" diye sordu. Ankete milyonlarca kişi katıldı.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Anket devam ederken, "Trump Twitter'a geri dönsün" diyenler şimdilik çoğunlukta.

Anket, Twitter'da tartışmalara da yol açtı.

Trump destekçileri, memnuniyetlerini dile getirirken, karşıtları eleştiri oklarını twitter'ın yeni sahibine yöneltti.

"Elon Musk, Twitter'da kimin ifade özgürlüğüne sahip olacağı ayrıcalığına sahip olmalı mı?" anketi başlattı

Musk, Twitter'ı satın almadan önce hesabı askıya alınan 2 ünlü Twitter hesabını aktif etmişti.

Trump, platformun yeni sahibi hakkında, "Twitter artık mantıklı ellerde" açıklamasını yapmıştı.