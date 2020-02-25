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Çin polisinden ilginç koronavirüs tatbikatı
Koronavirüs kabusu dünyayı sardı, önlemler artırıldı. Hatta Çin polisi bir tatbikat bile yaptı. Virüs tespit edilen bir kişinin polisle işbirliği yapmaması halinde uğrayacağı muameleye ilişkin video yayınlandı.
Koronavirüse karşı Çin'de üst düzey önlemler alınırken ilk kez bir virüs tatbikatı yapıldı.
Çin polisi, Covid-19 tatbikatında "Kontrol sırasında virüs tespit edilirse işbirliği yapın, yapmazsanız muamelemiz böyle olur" mesajıyla video yayınladı.
Tatbikatta virüs tespit edilen sürücü için tuhaf bir yakalama metodu uygulandı.
Swat ekipleri sürücüyü kepçe kullanarak uzaktan adeta balık gibi yakaladı.
İtalya'yı da saran virüs kabusu halkın sinirlerini bozdu.
Markette alışveriş yapan bir Filipinli, Çin'li olduğu düşünülerek saldırıya uğradı.
Darp edilen Filipinli neye uğradığını şaşırdı.
Etiketler: tatbikat koronavirüs çinSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:15
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