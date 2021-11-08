Amerika Birleşik Devletleriyle ile Çin arasında Tayvan kriziyle ipler gerilirken, Çin ordusu, çölün ortasına ABD uçak gemilerinin bir benzerini inşa etti.

Amerikan savaş gemisinin taklit modelinin uydu fotoğrafları Amerikan Donanma Enstitüsü tarafından yayınlandı.

Uydu görüntülerinde, ABD'ye ait bir uçak gemisinin tam ölçekli bir taslağının ve en az iki güdümlü füze destroyerinin inşa edildiği gözlemlendi.

Fotoğrafları yayınlayan Amerikan donanma enstitüsü bölgenin balistik füze eğitimi için kullanıldığını ileri sürdü.

Çin'den ABD'nin endişelerini artıran adımlar

Çin, Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresindeki sularda Amerikan donanmasının daha aktif olması nedeniyle adımlarını hızlandırdı.

Çin'in nükleer cephanesini artırması, ordusundaki modernleşme hamlelerini artırması, yeni nesil savaş teknolojilerine yönelmesi, ABD'de endişeleri artırdı.

Pentagon’dan gelen son raporda Güney Çin Denizi’nde Çin donanmasının gerçek balistik füzelerle tatbikat yaptığı belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, jeostratejik küresel güç dengelerinde dünyanın gördüğü en büyük değişime şahit oluyoruz diyerek uyarmıştı.

