Çin, Japonya ve İsrail liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zafer tebriği

Dünya liderlerinden, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi.

Şi mesajında yükselen ve gelişmekte olan ülkeler olarak Türkiye ve Çin’in ortak çıkarları paylaştığını belirtti. Şi son yıllarda Türkiye ve Çin stratejik iş birliğinin birçok alanda olumlu ilerleme kaydettiğini söyledi.

Türkiye-Çin ilişkilerine büyük önem veriyorum diyen Şi, "Karlılıklı temel çıkarlar ve endişeler konusunda birbirimizi desteklemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte çalışmayı arzuluyorum." ifadesini kullandı.

Japonya

Japonya Başbakanı Kişida, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yayımladığı açıklamasında, "Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmeniz dolayısıyla Japonya hükümeti ve Japon halkı adına kalpten tebriklerimi bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Japonya'nın, batıda ve doğuda birbirinden uzak olsa da tarihi ve güçlü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Kişida, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2024'te 100. yılına erişeceğini anımsattı.

Gelecek 100 yılda her alanda güçlü ilişkiler geliştirmeyi arzu ettiğini belirten Kişida, Rusya-Ukrayna krizi dahil dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini aktardı.

Japon Başbakan Kişida, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Sağlığınızın devam etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da gelişmesi için içtenlikle dua ediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yararına gelişmeye devam etmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, Türkiye ve İsrail bayraklarının sembollerine yer verildi.