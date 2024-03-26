Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2024 20:34

Çin: Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararı bağlayıcıdır

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes talep eden kararının bağlayıcı olduğunu, tarafların buna uyması gerektiğini vurguladı.

Çin: Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararı bağlayıcıdır
[Fotograf: AA]

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Gazze'deki saldırıların büyük bir insani krize sebep olduğuna dikkati çekerek, BMGK'nın 2728 sayılı kararının kati suretle acil ateşkes ve insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını talep ettiğini, bunun uluslararası toplumun geniş kesiminin beklentilerini yansıttığını belirtti.

AA muhabirinin, tasarıya çekimser oy veren ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nin "kararın bağlayıcı olmadığına" yönelik yorumuna ilişkin sorusuna yanıt veren Sözcü Lin, "Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır. Tarafları, Birleşmiş Milletler Şartı'nın öngördüğü yükümlülüklere uymaya ve gereken adımları atmaya çağırıyoruz." dedi.

Lin, ABD ve İsrail'in adını anmadan, "Ciddi etkiye sahip olan ülkenin (ABD), ilgili taraf (İsrail) üzerinde olumlu rol oynayarak, elindeki tüm araç ve imkanlarla kararın uygulanmasını desteklemesini bekliyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 25 Mart'ta Gazze'de ramazan boyunca acil ateşkes ve insani yardımların engelsiz erişimini talep eden kararı kabul etmişti.

15 üyeli BMGK'da geçici üyeler Cezayir, Ekvador, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısına 14 üye "evet" oyu verirken, ABD çekimser oy kullanmıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, kararın "bağlayıcı olmadığını" ifade etmesi tartışmalara yol açmıştı.

BM Şartı'nın 25. Maddesi'ne göre, Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcı kabul ediliyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze Çin Güvenlik Konseyi
Sıradaki Haber
Kolombiya, BMGK'nın ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:44
Bakan Uraloğlu: Türkiye'mizin marka yerlerinden biri olan Çamlıhemşin yolunun ihalesini yaptık
20:41
Ömer Çelik: PKK'nın Belçika’daki vatandaşlarımıza saldırılarını şiddetle kınıyoruz
20:27
Aynı aileden 6 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
20:24
BM Raportörü: İsrail'in Gazze'de 'soykırım' yaptığını gösteren haklı gerekçeler var
20:33
Kolombiya, BMGK'nın ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek
20:17
Marmaris'te 31 düzensiz göçmen yakalandı
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi
FOTO FOKUS
Aynı aileden 6 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Aynı aileden 6 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ