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Dünya
AA 26.03.2024 20:19

Kolombiya, BMGK'nın ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini söyledi.

Kolombiya, BMGK'nın ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek
[Fotograf: AA]

Petro, "İsrail, Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri keseriz." açıklamasını yaptı.

Dün yaptığı açıklamada da Petro, "İsrail'in bu ateşkes kararını bozması durumunda dünya milletlerini o ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmeye davet ediyorum." demişti.

BMGK'da Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı dün kabul edilmişti.

Karar tasarısı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

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