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Dünya
AA 02.07.2025 13:41

Çin: Gazze'de askeri yollarla kalıcı barış sağlanamaz

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Gazze'de askeri yollarla kalıcı barışın sağlanamayacağını duyurdu.

Çin: Gazze'de askeri yollarla kalıcı barış sağlanamaz

Fu, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, bölgedeki yoğun çatışmalara değinerek Filistin halkının acılarının giderek daha da arttığını söyledi.

Orta Doğu'nun ciddi kargaşa içinde olduğunu belirten Fu, "İsrail'i Gazze'deki tüm askeri operasyonları derhal durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Fu, bölgede derhal ve kalıcı bir ateşkes uygulanmasını talep ederek Gazze'de askeri yollarla kalıcı barışın sağlanamayacağını belirtti.

Gazze'deki insani felaketin kritik düzeyde olduğunu kaydeden Fu, "Taraflar üzerinde önemli etkiye sahip ülkeler, ateşkes için etkili adımlar atmalı" diye konuştu.

Fu, "İşgalci güç" olarak nitelediği İsrail'e seslenerek Gazze'deki ablukanın derhal kaldırılarak tam insani erişimin sağlanması çağrısı yaptı.

İsrail'in Batı Şeria'da "yerleşimci şiddetine göz yumduğunu" kaydeden Fu, bunların "bağımsız Filistin devletinin temellerini aşındırdığını" söyledi.

Fu, Filistin sorununun "Orta Doğu'nun merkezinde" yer aldığını ve iki devletli çözümü "çözümün tek uygulanabilir yolu" olarak niteledi.

Ayrıca Fu, uluslararası toplumun, iki devletli çözümün siyasi sürecinin ilerletilmesi için ortak destek ve garanti sağlaması gerektiğini bildirdi.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
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