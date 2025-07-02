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Dünya
AA 02.07.2025 13:39

Avustralya'da uçağın yük kısmına giren yılan uçuşun gecikmesine neden oldu

Avustralya'nın Melbourne kentinden Brisbane kentine gitmeye hazırlanan uçakta bulunan yılan, uçuşun yaklaşık 2 saat gecikmesine sebep oldu.

Avustralya'da uçağın yük kısmına giren yılan uçuşun gecikmesine neden oldu

Melbourne'den Brisbane'e giden yolcular, Virgin Avustralya Havayollarının uçağına biniş yapmaya başladığı sırada sık karşılaşılmayan bir olay yaşandı.

Yetkililerin uçağın yük kısmında yaklaşık 60 santimetre uzunluğunda bir yılan bulması üzerine konunun uzmanlarından Mark Pelley çağrıldı.

Yılanı yakaladıktan sonra zehirli olmadığını anlayan Pelley, "Yakalayana kadar çok tehlikeli görünmüştü." ifadesini kullandı.

Havaalanı yetkilileri ise yılan nedeniyle uçuşun yaklaşık 2 saat geciktiği bilgisini paylaştı.

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