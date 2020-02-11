Devlet medyasına demeç veren Şi, ülkesinin yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ile mücadele sürecine dair bilgi verdi.

Hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması noktasında yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Şi, virüse karşı yürütülen savaşı kazanacaklarını ifade etti.

Şi, Çin’in bu mücadeleyi kazandıktan sonra daha müreffeh bir yer olacağını söyledi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 18'e ulaşırken, enfekte kişi sayısı 43 bini aştı.

Sağlık otoriteleri, söz konusu virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.