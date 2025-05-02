Çin, ABD'nin tarifeler konusunda müzakere önerisini değerlendiriyor

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li üst düzey yetkililerin son günlerde tarife meselesinde Çin ile müzakereye hazır olduklarını mesajı verdiğini ve yakın zaman önce, inisiyatifi ele alarak bu konudaki dileklerini ilgili kanallardan ilettiği belirtildi.

Çin'in halen söz konusu önerileri değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Eğer ABD gerçekten konuşmak istiyorsa samimiyet göstermeli, yanlış uygulamaları düzeltmeye ve tek taraflı tarife artışlarını iptal etmeye hazır olmalı ve bu konuda aksiyon almalı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin son dönemde tarife tedbirlerinin düzenlenmesi konusundaki endişelerini açığa vurduğuna dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Eğer ABD, yanlış tek taraflı tarife politikalarını düzeltmeyi reddederse, bu yalnızca kendi samimiyetsizliğinin kanıtı olur ve karşılıklı güvene daha fazla zarar verir. Çin, bir şey söylenip başka bir şey yapılmasını veya müzakerelerin baskı ve şantaja kılıf olarak kullanılmasını kabul etmeyecektir."

Çin'in açıklamasının, bu ayın başında yaşanan tarife restleşmesinin ardından taraflar arasında bir yumuşamanın ve diyaloğun gündeme gelebileceğinin işareti olduğu yorumu yapılıyor.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, 23 Nisan'da Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda "görüşmelerin aktif olduğunu" söylemişti.

ABD Başkanı, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta da tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping​​​​​​​ ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Pekin yönetimi, iddiaları da yalanlarken Washington'ı müzakereler konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.