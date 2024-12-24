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Dünya
AA 24.12.2024 09:13

Çin, ABD'nin çip endüstrisine yönelik soruşturma başlatmasına tepki gösterdi

Çin, ABD yönetiminin, yerli çip endüstrisindeki sanayi politikaları ve pratiklerine yönelik soruşturma başlatmasına tepki göstererek, haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken her türlü tedbiri alacağını bildirdi.

Çin, ABD'nin çip endüstrisine yönelik soruşturma başlatmasına tepki gösterdi

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin işleyişini bozarak ABD işletmeleri ve tüketicilerinin çıkarlarına da zarar vereceği belirtildi.

ABD'nin, Çin'in yerli endüstrisini devlet desteğiyle güçlendirerek küresel pazarda hakimiyet sağlamaya çalıştığı iddiasına karşı çıkılan açıklamada, Washington yönetiminin de Çip ve Bilim Yasası gibi düzenlemelerle kendi yerli çip endüstrisine ciddi miktarda sübvansiyon sağladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD'li çip üreticilerinin küresel pazarın yaklaşık yüzde 50'sini elinde bulundurduğu, Çin'in ABD'ye çip ihracatının, ABD'nin Çin'e ihracatından çok daha az olduğu hatırlatıldı.

ABD'ye olgulara ve çok taraflı ticaret kurallarına saygı gösterme ve yanlış uygulamalarına derhal son verme çağrısı yapılan açıklamada, Çin'in soruşturmayı yakından izleyeceği, haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken her türlü tedbiri kararlılıkla alacağı kaydedildi.

ABD soruşturma başlatılacağını duyurmuştu

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, Çin'in yarı iletken endüstrisini hakimiyet altına almaya yönelik eylem, politika ve uygulamalarına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Çin'in yarı iletken endüstrisinde yerel ve küresel pazarlara hakim olmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, ülkenin yerlileştirme ve kendi kendine yeterliliği sağlamak için kapsamlı rekabete aykırı ve piyasa dışı yöntemler kullandığı öne sürülmüştü.

Açıklamada, Çin'in eylemleri, politikaları ve uygulamalarının ABD ve diğer ekonomiler üzerinde zararlı etkileri olduğuna işaret edilerek, bunların ABD'nin rekabet gücünü, tedarik zincirlerini ve ekonomik güvenliğini zayıflattığı kaydedilmişti.

ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü uyarınca başlatılacak soruşturmanın ilk etapta Çin'in savunma, otomotiv, tıbbi cihazlar, havacılık, telekomünikasyon, elektrik üretimi ve elektrik şebekesi gibi kritik sektörlere yönelik alt ürünlerde bileşen olarak kullanılanlar dahil olmak üzere eski tip yarı iletken üretimine odaklanacağı bildirilen açıklamada, aynı zamanda silisyum karbür alt katmanlarının üretimine dair eylem, politika ve uygulamalarının da inceleneceği aktarılmıştı.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü, ABD Başkanı'na, uluslararası bir yasayı ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eyleminin, politikasının veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarifeye dayalı ve tarifeye dayalı olmayan, misilleme dahil uygun önlemleri alma yetkisini veriyor.

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