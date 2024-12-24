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Dünya
AA 24.12.2024 06:41

Nijerya'da Lassa ateşi bu yıl 190 can aldı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da bu yıl, hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Lassa ateşi bu yıl 190 can aldı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, ülkede Lassa ateşi vakalarında ve ölümlerde endişe verici bir artış olduğunu belirtti.

İdris, bu yıl ülkede 9 bin 492 şüpheli Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini, yapılan testlerde bunların 1154'ünün pozitif çıktığını söyledi.

Bu yıl Lassa ateşi salgını nedeniyle 190 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten İdris, salgın nedeniyle ölüm oranının sürekli olarak yüksek kaldığını ifade etti.

Hükümet, ülke genelindeki salgın nedeniyle 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Nijerya'da salgına ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

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