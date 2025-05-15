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Dünya
AA 15.05.2025 11:51

Çin, 5 Latin Amerika ülkesine tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Çin, COVID-19 salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmayı amaçlayan tek taraflı vize muafiyeti programına, 5 Latin Amerika ülkesini dahil edeceğini bildirdi.

Çin, 5 Latin Amerika ülkesine tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
[Pekin, Çin. | Fotoğraf: Reuters]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, yaptığı açıklamada, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay vatandaşlarının vize serbestisinden yararlanacağını belirtti.

Buna göre söz konusu ülkelerden gelen normal pasaport sahibi kişiler, 12 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 tarihlerinde Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.

Vize muafiyeti iş, turizm, aile ziyaretleri ve geçiş amaçlı seyahatlerle sınırlı olacak.

Beş ülkenin vize muafiyeti programına dahil edilmesiyle bu kapsamında tek taraflı vize serbestisi sağlanan ülkelerin sayısı 43'e ulaştı.

Vize muafiyeti kararı, 13 Mayıs'ta başkent Pekin'de düzenlenen Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansı'nın ardından geldi.

Vize muafiyeti düzenlemeleri

Pekin yönetimi, COVID-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri ve turizmi canlandırmak amacıyla farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak Çin'e seyahatleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çin hükümeti, 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.

Çin 26 Ocak 2024'te Singapur ile 30 günle sınırlı, 28 Ocak 2024'te ise Tayland ile süresiz karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalamıştı.

İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg, 14 Mart 2024'ten, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Estonya, Letonya ve Japonya ise 30 Kasım 2024'ten itibaren vize muafiyeti programına dahil edilmişti.

Çin, ayrıca 54 ülkenin vatandaşlarına da başka ülkelere seyahatlerinde Çin'den vizesiz geçiş süresini 10 güne kadar uzatmıştı.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyle de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

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