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Dünya
AA 07.01.2024 18:12

Çin, 5 ABD'li şirkete Tayvan'a silah satışı nedeniyle yaptırım uygulayacak

Çin, ABD'nin egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışına aracılık ettiği gerekçesiyle 5 Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin, 5 ABD'li şirkete Tayvan'a silah satışı nedeniyle yaptırım uygulayacak
[Fotograf: AP]

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayvan bölgesine silah satışının, "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği ve ABD ile diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Çin, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca, BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat ve Data Link Solutions isimli 5 Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım kararı aldı.

Yatırım kapsamında söz konusu şirketlerin Çin'de menkul ve gayrimenkul varlıkları dondurulurken Çin'deki kurumlar ve bireyler ile para transferi ve işbirlikleri yapması yasaklanacak.

Pekin yönetimi, Washington'ın, 24 Ağustos 2023'te Tayvan'a 500 milyon dolarlık F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ilgili ekipmanın satışına onay vermesinin ardından, bu donanımları tedarikçisi olan ABD'li savunma sanayi şirketleri Lockheed Martin ile Northrop Grumman'a yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), 16 Aralık 2023'te Tayvan'ın Komuta, Kontrol, Haberleşme ve Bilgisayar (C4) kapasitesini sürdürmesi için 300 milyon dolar değerinde daimi tedarik ve donanım desteği sağlanacağını duyurmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, kararın ardından Tayvan'a askeri destek sağlayan firmalara karşı tedbir uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

Yeni yaptırımlar, bu program kapsamındaki tedarikçi şirketleri hedef alıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

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