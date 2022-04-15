Rusya ile Ukrayna yaklaşık 2 aydır savaş halinde. Savaşa ilişkin en korkulan senaryolardan biri nükleer silahların devreye girmesi.



Amerika Birleşik Devletleri’nde konuya ilişkin korkutan bir açıklama geldi.

"3'üncü Dünya Savaşı konusunda endişeliyiz"

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü Willam Burns, Rusya’nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.



Rusya Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burns, ABD’nin 3’üncü Dünya Savaşı’nın çıkması konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Nükleer savaşın eşiğine gelinmesinin engellenmesi için çalışıldığını duyurdu.

"Putin güvende hissetmiyor"



CIA Direktörü, şu an için Rusya’nın nükleer güçlerini yüksek alarm seviyesine getirdiğine dair net bir delil tespit edilmediğini de ifade etti.

Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de eleştirdi. Putin’in öfkeli ve hırslı olduğunu ancak kendisini güvende hissetmediğini öne sürdü.