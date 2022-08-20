Yerel basına göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son iki günde ülkenin kuzeybatısından kuzeydoğusuna kadar 10 farklı kentte denize giren 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, hayatını kaybeden 27 kişiden 14'ünün denize girilmesi yasaklı alanlarda yüzdüğü için boğulduğu, 5 kişinin de cankurtaran saatlerinin dışında denize girdiği için boğulduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, ayrıca son 48 saatte Sivil Savunma'ya bağlı cankurtaranların sahillerde yüzlerce kişiyi boğulmaktan kurtardığına vurgu yapıldı.

Trafik kazalarında 8 kişi öldü

Öte yandan Sivil Savunma Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son 48 saat içerisinde ülkenin çeşitli kentlerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 523 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklarının 45 dereceyi aştığı Cezayir, bir taraftan orman yangınlarıyla, diğer taraftan alt yapı sorunlarına bağlı olarak artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor.