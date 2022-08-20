Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Guterres: Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki rolü için teşekkür ederim
BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ortak basın toplantısında konuştu.
BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür etti.
Guterres, "(Tahıl anlaşması) Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir" dedi.
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