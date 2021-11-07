İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, 2 gün sürecek Cezayir ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması yönünde adım atıldı.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Mattarella'nın ziyareti kapsamında imzalanan ilk anlaşma başkent Cezayir'de uluslararası İtalyan okulunun açılması oldu. Anlaşmaya Cezayir tarafından Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, İtalya'dan da Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio imza attı.

Taraflar ayrıca, Cezayir Yargı Yüksek Okulu ile İtalyan Yargı Yüksek Okulunun kardeş okul olmasını öngören bir protokol ile Cezayir'in kuzeyindeki Tipaza kentinde bulunan Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu Yüksek Ulusal Okulu ile Roma'daki Merkezi Restorasyon Enstitüsü arasında bir anlaşma imzaladı.

Mattarella'nın ziyareti, cumhurbaşkanlığı düzeyinde 18 yıl aradan sonra Cezayir'e gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. En son eski İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi 2003 yılında Cezayir'i ziyaret etmiş ve iki ülke arasında Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşmasına imza atılmıştı.

Mattarella'nın ziyaret kapsamında Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile meclisin alt ve üst kanatlarının başkanlarıyla bir araya gelmesi ve sahil kenti olan Annaba'yı ziyaret etmesi bekleniyor.