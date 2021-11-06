İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Yi, yaptıkları telefon görüşmesinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da 29 Kasım'da yeniden başlayacak nükleer anlaşma müzakerelerini ele aldı.

Abdullahiyan, Viyana'da yapılacak müzakerelerde süratle anlaşma sağlanabilmesi için ABD’nin ve Avrupalı ülkelerin görüşmelere "ciddi bir şekilde katılmasını" isteyerek, "ABD başarısız maksimum baskı politikasını ve ekonomik terörü devam ettirip müzakere ve anlaşma iddiasında bulunamaz" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin de anlaşmalar ve kurallar çerçevesinde devam edeceğini aktaran İranlı Bakan, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili olarak da geniş katılımlı bir hükümetin kurulması gerektiğine işaret ederek, Pekin'de yapılacak Afganistan komşuları toplantısının verimli olmasını diledi.

Abdullahiyan ayrıca yeni tip koronavirüs ile mücadelede Çin'in gönderdiği 120 milyon doz aşı için teşekkür etti.

Nükleer müzakerelerin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çinli Bakan Yi de anlaşmanın uygulanmasında meydana gelen sorunların ABD'den kaynaklı olduğunu belirterek, "Müzakerelerin olumlu neticelenmesi için ABD'nin yaptığı yanlışları, tüm yaptırımları kaldırarak telafi etmesi gerektiğini" savundu.

Yi, Abdullahiyan'ı Pekin'de yapılması planlanan Afganistan toplantısına davet etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da devam edeceğini açıklamıştı.