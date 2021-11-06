Danimarka basını, ülkedeki FETÖ yapılanmasına dair önemli bir iddia ortaya attı. 6 özel okulun FETÖ tarafından yönetildiği belirtildi.

Haber, Danimarka'nın en eski gazetelerinden biri olan Berlingske'de yer aldı. Haberde 6 okulun, FETÖ mensuplarının Danimarka'da kurduğu Silm isimli bir vakıf bünyesinde faaliyet gösterdiği vurgulandı.

[Fotoğraf: AA]

"FETÖ ile bağlantılı okulları araştırıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Danimarka Eğitim Bakanı, söz konusu okullardan endişe duyduğunu ifade etti, okulları araştırdıklarını söyledi.

Daha önce de Danimarka devlet televizyonu tarafından yapılan haberde, FETÖ'ye bağlı bir okulun sınavlarındaki şaibeli notlar ekranlara taşınmıştı.

Söz konusu okulda, öğrencilerin notları yükseltilerek yüksek öğretim kurumlarına girişlerinin kolaylaştırıldığı ortaya çıkmıştı.