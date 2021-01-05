Cezayir Savunma Bakanlığı, geçen hafta yakalanan bir sanığın verdiği ifadeler doğrultusunda; ülkenin Cilel vilayetinde terör örgütü noktalarına baskınlar düzenlendiğini duyurdu.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı baskınlarda 80 bin euro ele geçirildi.

Söz konusu meblağın Mali'de batılı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ödenen fidyeye ait olduğu belirtildi.

'10 ila 30 milyon euro fidye ödendi' iddiası

Cezayir, ekim ayında Mali'de 3 Avrupalı ile 1 Mali vatandaşının serbest bırakılması karşılığında, bir terör örgütüne fidye ödendiği iddiasıyla Fransa'ya tepki göstermişti.

Cezayir basınında, bir örgüt üyesinin verdiği ifadeler doğrultusunda, terör örgütlerine 10 ila 30 milyon euro fidye ödendiği yolunda haberler çıktı.

Batılı esirlerin serbest bırakılması karşılığında Mali makamlarının, terör suçlarından mahkum 207 tutukluyu serbest bıraktığı da iddia edildi.

Fransa, iddiaları kabul etmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ise iddiaları reddetti.

Cezayir makamlarına göre, Avrupa ülkelerinin ödediği fidye, ulusal güvenlik ve istikrar açısından tehdit oluşturuyor.

Terör örgütlerinin, bu finansmanla silah tedarik etme ve adam devşirme fırsatı elde ettiği öne sürülüyor.