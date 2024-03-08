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Dünya
AA 08.03.2024 11:46

CENTCOM: Orta Doğu, son 50 yılın en istikrarsız güvenlik meseleleriyle karşı karşıya

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Orta Doğu'da "son 50 yılın en istikrarsız güvenlik meselelerinin" yaşandığını söyledi.

CENTCOM: Orta Doğu, son 50 yılın en istikrarsız güvenlik meseleleriyle karşı karşıya

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, CENTCOM Komutanı Kurilla, Senato'nun Silahlı Hizmetler Komitesi huzurunda 2025 bütçe yılı için savunma yetkileri ve programlarına ilişkin konuşma yaptı.

Kurilla, "Merkez bölge (Orta Doğu), son 50 yılın en istikrarsız güvenlik meseleleriyle karşı karşıya" ifadesini kullanarak, "kriz ve rekabetin bir araya gelmesinin" bölgede ABD'ye karşı tehdit oluşturabileceğini ve bölgesel çatışmayı tetikleyebileceğini belirtti.

Gazze'deki durumdan "faydalanan kötü niyetli aktörlerin bölgede istikrarsızlığa" neden olduğuna işaret eden Kurilla, İran'ın Orta Doğu'daki bu durumdan "faydalandığını" savundu.

General Kurilla, "İran, bölge ülkelerinin birbirleriyle entegrasyonu artırmaya ve ABD ile ortaklıklarını güçlendirmeye devam etmesi halinde 10 yıllık hedefini gerçekleştiremeyeceğinin farkında." diye konuştu.

"İran, Orta Doğu'yu kendi avantajı çerçevesinde yeniden şekillendirmek için Irak, Suriye, Lübnan, Gazze, Batı Şeria ve Yemen'deki vekil güçlerini kullanarak nadir yakaladığı fırsatı kötüye kullandı" diyen Kurilla, gelişmiş silahlarla donatılan bu güçlerin ABD için ve küresel açıdan bazı kritik bölgeleri tehdit ettiğini söyledi.

Afganistan'daki duruma da değinen Kurilla, terör örgütü DEAŞ/H'nin yurt dışında ABD ve Batı çıkarlarına 6 ay içerisinde saldırı yapma kapasitesi ve niyetinin sürdüğünü kaydederek, Afganistan'da "saldırı riskinin" arttığına işaret etti.

Kurilla, ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla iletişiminin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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