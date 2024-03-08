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Dünya
AA 08.03.2024 11:16

BM: Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor

BM: Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler

BM: Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor

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