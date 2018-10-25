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Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah bin Cemal Kaşıkçı, ABD'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

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Cemal Kaşıkçının oğlu Suudi Arabistandan ayrıldı

Amerikan medyasına konuşan Kaşıkçı ailesinin bir üyesi, Amerikan-Suudi çifte vatandaşı olan Salah bin Cemal Kaşıkçı'nın birkaç ay önce Suudi Arabistan'dan ayrılmasına izin verilmediğini ancak bugün Riyad'dan ayrıldığını doğruladı.

Whitson, "Değişim için iyi haber. Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah ve ailesi Riyad'dan ayrıldılar ve ABD'ye geliyorlar, seyahat yasağı kaldırıldı. Salah'ın, MBS'nin (Muhammed bin Selman) gaddarca ve tuhaf selamlaşmasına maruz kalması çok kötü." paylaşımında bulundu.

Kaşıkçı'nın Virginia eyaletinde yaşayan diğer aile mensuplarının yanına gideceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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