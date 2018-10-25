Washington Post'tan "Kaşıkçı" kampanyası

Amerikan Washington Post gazetesi Uluslararası Görüş Sayfası Editörü Karen Attiah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kaşıkçı cinayetine ilişkin dijital ve matbu ilanlar vereceklerini duyurdu.

Attiah, paylaşımında, "Washington Post, bugünden başlayarak Cemal Kaşıkçı'nın acımasızca öldürülmesine ilişkin soruların cevaplarını aramak için yeni bir dizi dijital ve matbu ilanlar hazırlayacak." ifadesini kullandı.

NEW: Beginning today, @washingtonpost will run a fresh new set of digital and print ads demanding answers about #JamalKhashoggi’s brutal murder.



Pictured front and center: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman.



View the ad here: https://t.co/8LB5giYVuA#khashoggi pic.twitter.com/mx9FkZNrDV — Karen Attiah (@KarenAttiah) 25 Ekim 2018

Paylaşımına eklediği ilk ilanda ise Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın resminin üzerine "Washington Post Köşe Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdi ve orada vahşice öldürüldü. Gerçekleri talep edin." ifadeleri yer aldı.

Cinayet tam sayfa ilan edildi

Cemal Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post gazetesi cinayetin aydınlatılmasını tam sayfa ilan vererek talep etti. İlanda Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Selman'ın fotoğrafı basıldı, altına "Gerçeği talep et" notu düşüldü.

In today's print edition, a new full-page ad demanding the truth in the killing of Washington Post columnist Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/Hx4BZVPFof — Washington Post (@washingtonpost) 25 Ekim 2018

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddiasında bulunulmuştu.

Kaynak: AA