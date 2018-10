Washington Post'tan "Kaşıkçı" kampanyası

Amerikan Washington Post gazetesi Uluslararası Görüş Sayfası Editörü Karen Attiah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kaşıkçı cinayetine ilişkin dijital ve matbu ilanlar vereceklerini duyurdu.

Attiah, paylaşımında, "Washington Post, bugünden başlayarak Cemal Kaşıkçı'nın acımasızca öldürülmesine ilişkin soruların cevaplarını aramak için yeni bir dizi dijital ve matbu ilanlar hazırlayacak." ifadesini kullandı.

NEW: Beginning today, @washingtonpost will run a fresh new set of digital and print ads demanding answers about #JamalKhashoggi’s brutal murder.



Pictured front and center: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman.



View the ad here: https://t.co/8LB5giYVuA#khashoggi pic.twitter.com/mx9FkZNrDV